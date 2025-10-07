Haberler

Mersin'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak hurdaya döndü,2 kişi yaralandı.

Kaza, Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi Mut-Silifke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş.K (19) idaresindeki 07 BGT 530 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücüyle birlikte 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

