Mersin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza anı kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef olurken, birinin de ayakları kırıldı.

Kaza, eski Ankara yolu Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Uyar (72) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu, diğer köpeğin ise ayakları kırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek ise veterinere götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
