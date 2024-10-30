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Mersin'de Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

Mersin'de Otomobil Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 33 BLK 55 plakalı otomobil, döner kavşakta virajı alamayarak yoldan çıkıp ağaca vurdu. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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