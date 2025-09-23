Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezinde D-715 karayolu Atatürk Bulvarı'ndaki bir kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 33 BBJ 375 plakalı motosiklet ile A.S. yönetimindeki 33 V 7761 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücüde yaralandı. Motosiklet sürücüsü ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN