Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza D-750 Karayolu (Eski Ankara yolu) Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.T. (37) idaresindeki 33 AAB 581 plakalı otomobil ile Hikmet Güraslan'ın (53) kullandığı 31 AZA 608 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerine geldiğinde motosiklet sürücüsü Hikmet Güraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan motosikletteki yolcu T.Ç. de (27) sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
