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Mersin'de Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması: 2 Yaralı

Mersin'de Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması: 2 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Şelale Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 33 VJZ 53 plakalı kamyonet, Şelale Kavşağı'nda 33 NMY 45 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemalpaşa Otomobil 3-sayfa trafik Tarsus mersin Kaza

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