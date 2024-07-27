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Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 2 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye 8 kilometre mesafedeki Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esenpınar istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 01 PL 459 plakalı otomobil ile Mersin Antalya D-400 karayoluna ulaşmak üzere köprüden çıkan A.K. yönetimindeki 33 VV 557 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralıların yanı sıra kaza sebebiyle korkarak ağlayan diğer çocukları da kontrolden geçirdi. Bacağından ve yüzünden yaralanan 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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