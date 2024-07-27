Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye 8 kilometre mesafedeki Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esenpınar istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 01 PL 459 plakalı otomobil ile Mersin Antalya D-400 karayoluna ulaşmak üzere köprüden çıkan A.K. yönetimindeki 33 VV 557 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralıların yanı sıra kaza sebebiyle korkarak ağlayan diğer çocukları da kontrolden geçirdi. Bacağından ve yüzünden yaralanan 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN