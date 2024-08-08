Mersin'de otomobil cami duvarını yıktı, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobille çarpışan pikap, savrularak caminin duvarını yıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe Caddesi ile Asena Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile caddeden gelen 33 AHF 119 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap, Erdemli Ulucami'nin avlu duvarını yıktı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikapta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN