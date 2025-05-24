Mersin'de Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'de Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Sürücünün dumanları fark etmesiyle araç terk edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Köserelli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü durup aracı terk etti. O sırada alevler otomobili sardı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Bahçede top oynayan çocuk, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Süper Lig'de muhteşem maç! Her şey 2 dakika içinde oldu
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.