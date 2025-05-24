Mersin'de Otomobil Alev Alev Yandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Sürücünün dumanları fark etmesiyle araç terk edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Köserelli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü durup aracı terk etti. O sırada alevler otomobili sardı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa