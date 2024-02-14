Mersin'de Otobüs Sürücüleri ve Yolcuları Emniyet Kemeri Konusunda Uyarıldı
Mersin'de trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi.
Mersin'de, trafik ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT), yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile yolcularına yönelik emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.
Çalışma kapsamında otobüslerin lastik diş derinliğini de ölçen ekipler, ayrıca simülasyon aracı ile emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında uygulamalı eğitim gerekleştirdi. - MERSİN