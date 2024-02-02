Mersin'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi

Mersin'de trafik ekiplerince, şehirlerarası otobüs şoförlerine yönelik alkol gözlüğü ile eğitim verilerek alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs terminalinde bulunan araç şoförleri ve yolculara, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya önceliği, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanımı, trafik işaret ve işaretçilerine uyma, kırmızı ışık ihlali gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, alkol gözlüğü ile sürücülere alkolün araç kullanma üzerindeki etkileri konusunda uygulamalı olarak eğitim verilerek, alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi. - MERSİN