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Mersin'de Oto Hırsızlık Şebekesine Baskın: 22 Araç Ele Geçirildi

Mersin'de Oto Hırsızlık Şebekesine Baskın: 22 Araç Ele Geçirildi
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Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 22 araç ile oto hırsızlığı şebekesine üye 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Mersin'de oto hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda change olduğu tespit edilen piyasa değeri 50 milyon TL olan aralarında lüks otomobillerin de olduğu 22 araç ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramalarda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araç, ayrıca şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şase numaralarını, ağır hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları da ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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