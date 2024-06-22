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Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinlen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Diştaş bükü Esen mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arazözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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