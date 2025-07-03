Mersin'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Mut ilçesi Hisar Mahallesi'nde bahçede, Gülnar ilçesi Saray Mahallesi'nde ise çöplük alanında başlayan yangınların ikisi de rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine 2 ayrı yangın bölgesinde 5 helikopter, 24 arazöz, 15 tavkiye araç ile 110 kişilik ekip sevk edildi. Karadan müdahale eden ekiplere yöre sakinleri de destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile iki yangında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yerlerden Mut ilçesinde yaklaşık 4,5 hektar alanın zarar gördüğü, Gülnar ilçesinde ise henüz tespitin yapılmadığı bildirildi. - MERSİN