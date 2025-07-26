Mersin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Sahada incelemelerde bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Toros, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile birlikte Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi Kocapınar mevkiinde başlayan orman yangınıyla ilgili sahada değerlendirmelerde bulundu.

Vali Toros, yangının saat 01.50 sıralarında çıktığını belirterek, ilk müdahalenin 10 dakika içinde gerçekleştirildiğini söyledi. Silifke Taşucu'ndaki yangın yönetim aracı önünde açıklama yapan Toros, yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini kaydetti.

12 hava aracı ve 110 kara aracı ile müdahale ediliyor

Yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Vali Toros, "Şu anda 8 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale sürüyor. Karadan ise 50 arazöz ve 21 su ikmal aracı dahil olmak üzere toplam 110 araç görevde. Ayrıca 28'er tonluk 2 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 12 hizmet aracı, 7 ilk müdahale aracı ve 9 su ikmal aracı da aktif olarak çalışıyor" dedi.

526 personel sahada

Yangına müdahalede 511'i kamu kurumu personeli, 15'i sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 526 personelin görev yaptığını aktaran Toros, "Adana ve Hatay Orman Bölge Müdürlüklerinden de takviye ekip ve araçlar geldi. Güçlü bir koordinasyonla çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

8 kişi dumandan etkilendi

Söndürme çalışmaları sırasında 4 vatandaş ile 4 personelin dumandan etkilendiğini belirten Vali Toros, "Bu kişilerden 7'si taburcu edildi, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı'nın yangınla ilgili kendisini arayarak tüm destek ve talimatları ilettiğini ifade eden Toros, tekrar sahada inceleme yapacaklarını ve son stratejileri belirleyeceklerini söyledi. Toros, "Devletimizin tüm kurumları ve imkanlarıyla Silifke'deki yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu. - MERSİN