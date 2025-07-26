Mersin'de Orman Yangını Çıktı

Mersin'de Orman Yangını Çıktı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sabaha karşı ormanlık alanda yangın çıktı. Yetkililer, bölgeye müdahale için ekip gönderdi.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi.

Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına havadan da desteklerin yönlendirildiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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