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Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını duyarlı vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını duyarlı vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uçarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda enerji nakil hattından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Bölgeye giden ekipler ve duyarlı vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Enerji, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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