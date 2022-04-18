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Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de orman yangını

Mersin'de gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

MERSİN (İHA) - Mersin'de gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Silifke ve Gülnar ilçesi arasında Büyükeceli bölgesinde Dedeler köyü yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye en yakın olan Gülnar Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla yayılmaya başlayan yangına, kısa sürede arazözlerle ulaşan ekipler müdahale etti. Ekiplerin bir saate yakın mücadele ederek kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması yaptığı ve yangının tekrar çıkmasını engellediği de bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükeceli, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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