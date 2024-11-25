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Mersin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de düzenlenen operasyonda, tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları belirlenen 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mersin'de tehdit ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, vatandaşları organize olarak tehdit edip suç örgütlerinin adını kullanarak haraç isteyen ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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