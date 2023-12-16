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Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı, 6 AK-47 Silah Ele Geçirildi

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Mersin'de yapılan operasyonda organize suç örgütüne yönelik 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 adet AK-47 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 AK-47 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 8 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 AK-47 silah, bin karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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