Mersin'de Okul Servislerine Yoğun Denetim: 8 Sürücüye Ceza Kesildi
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü, okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 355 aracı kontrol etti. Kurallara uymayan 8 sürücüye toplam 13 bin 54 TL ceza kesildi. Denetimlerin amacı, çocukların güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

Mersin'de polis, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 355 araç incelenirken, kurallara uymayan 8 sürücüye toplam 13 bin 54 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Servis Araçları Denetimi' kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Denetimlerde, servis sürücülerinin ve araçların mevzuata uygunluğu ekipler tarafından titizlikle kontrol edildi. Denetimler sırasında, sürücülerin yasak yere park etmek, emniyet kemeri kullanmamak, geçersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yönetmeliklere aykırı hareket etmek, izinsiz yazı ve işaret bulundurmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve muayenesiz araç kullanmak gibi ihlallerde bulunduğu tespit edildi. Toplamda 8 sürücüye işlem yapılırken, 13 bin 54 TL trafik idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği önceliğimizdir. Bu kapsamda servis araçlarına yönelik denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek ve toplumumuzun güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
