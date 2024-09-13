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Mersin'de Okul Servislerine Denetim

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Mersin'de jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, araçların uygunluğu, sürücülerin özellikleri ve öğrencilerin emniyet önlemleri kontrol edildi.

Mersin'de, jandarma ekipleri yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Trafik Jandarması öğrenci taşımacılığı yapan okul servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik il genelinde 38 trafik timi ve 114 personelin katılımıyla denetim yaptı. Denetimlerde, 617 okul servis aracı durdurularak, araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, araç sürücüleri ile rehber personelin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığı, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı ve araçla ilgili gerekli belgelerin kontrolü yapılarak, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, eğitim ve öğretim yılı süresince trafik denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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