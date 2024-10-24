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Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi Verildi

Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi Verildi
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Mersin ilinde jandarma ekipleri, öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında eğitim düzenledi. Yenişehir Osman Köse Ortaokulu ve Akdeniz İleri Ortaokulu'nda yapılan eğitimde 300 öğrenci ve 8 öğretmen yer aldı.

Mersin'de jandarma ekipleri öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Yenişehir Osman Köse Ortaokulu ile Akdeniz İleri Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi. Eğitimlere 300 öğrenci ile 8 öğretmen katıldı.

Jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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