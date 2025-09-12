Mersin'de Öğrenci Güvenliği İçin Kapsamlı Trafik Denetimi Başlatıldı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımı için kapsamlı denetim başlattı. Servis araçları, sürücüler, rehber personel ve öğrenciler titizlikle kontrol edilirken, 32 trafik timi ve 76 personel görev aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılmasıyla birlikte 'Güvenli Okul Yolu Projesi' kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan okul servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik il genelinde 32 trafik timi ve 76 personelin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında servis araçlarının 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uygunluğu, araç sürücüleri ile rehber personelin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığı, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı hususları ve araçla ilgili gerekli belgelerin kontrolü yapılarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri eğitim ve öğretim yılı süresince öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmesi için trafik denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN