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Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı

Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı
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Mersin'de bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, bir tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, il genelinde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ofis olarak kullandıkları adres ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve banka kartları, 1 tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, internet sitesi üzerinden link göndermek suretiyle sahte ilanlar oluşturarak müşteri temsilcisi adı altında değişik vaatlerde bulunup dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şahıs ile yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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