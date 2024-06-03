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Mersin'de Nakliye Tırlarından Hırsızlık Yapan Motosikletli Hırsızlar Yakalandı

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Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan motosikletli hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı. İki şüpheli tutuklandı.

Nakliye için Mersin'e gelen tır sürücülerinin kabusu olan motosikletli hırsızlar suçüstü yakalandı

MERSİN - Mersin'de, çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenin 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırlardaki hırsızlık olayının, kask ve maske takan motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kente nakliye için gelen tırların park ettiği bölgelerde önlem alan ekipler, H.B. ve E.Ö adlı motosikletli 2 şüpheliyi, son işlerinde bir tırdan hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyet müdürlüğünde sorgulanan 2 şüphelinin, 7 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları belirlenirken, hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri tırdan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, son işlerinde ise girdikleri tırdan hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince fark edilerek kovalanması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Motosiklet Güvenlik Hırsızlık Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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