Üye Girişi
Haberler

Mersin'de muz yüklü tır devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazada trafik kısmen etkilendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) idaresindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü tır Tarsus'tan Adana'ya doğru seyir halindeyken, hastane kavşağına hızlı girince devrildi.

Kazada tır sürücüsü Ali D. hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan muz kutularından dolayı trafik kısmen verildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Tarsus Mersin Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title