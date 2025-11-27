Haberler

Mersin'de Muz ve Avokado Hırsızlığı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, seralara girerek muz ve avokado hırsızlığı yaptı. Üreticiler, hırsızlıkların artmasından endişeli ve cezaların artırılmasını talep ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bahçe ve seralara giren kimliği belirsiz kişiler önce muz, ardından da avokada hırsızlığı yaptı.

Alınan bilgiye göre hırsızlık olayları ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, önceki gece seralara giren kimliği belirsiz şüpheliler 3 seradan yaklaşık yarım ton muzu dalından hevenkleri tek tek keserek çaldı. Dün gece ise yine aynı mahallede Hasan Karip'e ait bahçeye giren kimliği belirsiz şahıslar 10'dan fazla yetişkin ağaçtaki Fuerte cinsi ağaçtaki Avokadoları toplayarak kayıplara karıştı. Peşpeşe yaşanan olaylar nedeniyle bölgedeki üreticiler açıktan yapılan hırsızlıklara karşı cezaların arttırılmasını istedi.

Son günlerde bölgede bahçelerde yaşanan hırsızlığı olaylarına dikkat çeken 68 yaşındaki Abdullah Kaya, "Yıllardır muz üreticiliği yapıyoruz. Bu sene seralara hırsızlar dadandı. Muz fiyatları düşüktü, biraz fiyatlar yükseldi bu seferde hırsızlar dadandı. Seramızı nasıl bekleyeceğiz bilmiyoruz" dedi.

Gerekirse gece nöbet tutacaklarına değinen Kaya, açıktan hırsızlık suçlarından çok ceza olmadığını bu nedenle bir kanun düzenlenmesi gerektiğini söyledi. - MERSİN

