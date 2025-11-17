Haberler

Mersin'de Mutfak Tüplü Barakada Yangın Korkuttu

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, içinde mutfak tüpleri bulunan ahşap bir barakada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde petrol istasyonuna yakın bir noktada, içinde mutfak tüpleri de bulunan ahşap baraka yapıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkiinde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde bir petrol istasyonu yakınlarındaki baraka tipi evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, S.B.'ye ait hobi bahçesinde, içinde mutfak tüpleri de bulunan ahşap ve plastik kaplı barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangına 2 itfaiye arazözü ve bir su tankeri ile 13 itfaiye eri müdahalede bulunuldu. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakika boyunca süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen barakanın sahiplerin ise yangın esnasında yakında bulunan yazlık sitedeki diğer evlerinde kaldıkları öğrenildi.

Mahalle sakinleri, komşularının ahşap baraka evinin yandığını, içeride mutfak tüplerinin bulunduğunu ve evi kısa sürede alevlerin sarmasıyla müdahale edemediklerini dile getirdi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
