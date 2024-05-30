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Mersin'de Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de siber polis, müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Mersin'de siber polisi müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında suç işlediği tespit edilen 10 şüpheli de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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