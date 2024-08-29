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Mersin'de Müstehcen Yayın Yapan Şüphelilere Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisi, müstehcen yayın yapan ve çocuk istismarı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve 3'ü tutuklandı.

Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 10 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin sanal devriyeleri neticesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan şahıslar tespit edildi. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 10 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon da 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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