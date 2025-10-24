Mersin'de müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Mersin'in Mut ilçesinde müstakil bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Pınarbaşı Mahallesi İlim Sokak'ta bulunan tek katlı müsatkil bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev sakinlerinin içerde olmadığı yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor. - MERSİN