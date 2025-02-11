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Mersin'de Müstakil Ev Alev Alev Yandı

Mersin'de Müstakil Ev Alev Alev Yandı
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Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, itfaiye eri yanan bir ampul bularak dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

Yangın, İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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