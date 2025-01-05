Mersin'de Muhtarlık Binasına Yangın Saldırısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde muhtarlık binasına yanıcı madde ile saldırı yapıldı.

Olay, merkez Eski Ömerli Mahallesi 1337 sokakta bulunan muhtarlık binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından muhtarlık binası kapısına yanıcı madde atılarak yakılmak istendi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle yangına müdahale edilerek alevler kısa sürede söndürüldü.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Muhtar Erol Aynacı, olaya tepki gösterdi. - MERSİN