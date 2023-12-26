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Mersin'de Muhtarlar Terör Örgütleri ve Faaliyetlerine Karşı Bilgilendirildi

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Mersin'de 'Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında Tarsus, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki muhtarlar terör örgütleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca muhtarlara çeşitli hediyeler de verildi.

Mersin'de 'Birlikte Güçlüyüz' projesi çerçevesinde muhtarlar terör örgütleri ve faaliyetlerine yönelik bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, devletin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi amacıyla, 'Birlikte Güçlüyüz' projesi çerçevesinde Tarsus, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelindi. Bilgilendirme faaliyetleri yanında, ziyaretlerde karton çanta içerisinde ajanda, kolonya, tükenmez kalem, broşür ve küp bloknot olmak üzere çeşitli hediyeler de verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Tarsus Mersin Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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