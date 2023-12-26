Mersin'de Muhtarlar Terör Örgütleri ve Faaliyetlerine Karşı Bilgilendirildi

Mersin'de 'Birlikte Güçlüyüz' projesi çerçevesinde muhtarlar terör örgütleri ve faaliyetlerine yönelik bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, devletin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi amacıyla, 'Birlikte Güçlüyüz' projesi çerçevesinde Tarsus, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelindi. Bilgilendirme faaliyetleri yanında, ziyaretlerde karton çanta içerisinde ajanda, kolonya, tükenmez kalem, broşür ve küp bloknot olmak üzere çeşitli hediyeler de verildi. - MERSİN