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Mersin'de Muhtar Oğlu Tarafından Öldürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü. Muhtarın daha önce de bir kadın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.