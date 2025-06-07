Mersin'de Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Hareketleri Kamerada

Mersin'de Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Hareketleri Kamerada
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda motosikletli bir sürücü, motorun önünü kaldırarak trafikte tehlikeli hareketler yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'de D-400 karayolunda seyreden motosikletli bir sürücü, motorun önün kaldırıp akan trafikte seyretti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi sınırlarında motosikletle giden 2 sürücüden biri tehlikeli hareketler yaptı. Sürücülerden biri 27 plakalı motosikletinin önünü kaldırarak yolun ortasından gitti. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını düşünmeyen sürücü tepki çekti. Sürücünün tehlikeli hareketinin bir kısmı cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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