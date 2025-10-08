Mersin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 AUB 571 plakalı otomobil ile Ş.Y. idaresindeki 33 ABR 859 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN