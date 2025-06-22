Mersin'de Motosiklet Sürücüsü Heimlich Manevrası ile Boğulmayı Önledi

Mersin'de Motosiklet Sürücüsü Heimlich Manevrası ile Boğulmayı Önledi
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Mersin'de bir vatandaşın boğazına şeker kaçınca, bir motosiklet sürücüsü hemen durarak Heimlich manevrası ile onu hayata döndürdü. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Mersin'de boğazına şeker kaçan bir vatandaş, yoldan geçen motosiklet sürücüsünün yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüdüğü sırada bir anda boğazına şeker kaçan vatandaş nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada yoldan geçen ve durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü hemen motosikletini durdurarak müdahalede bulundu. Sürücü, Heimlich manevrasını uygulayarak vatandaşın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı.

Boğazına şeker kaçan vatandaşa yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz olayı anlatarak, "Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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