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Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama: 859 Bin TL Ceza Kesildi

Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama: 859 Bin TL Ceza Kesildi
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Mersin'de yapılan motosiklet denetimlerinde 114 sürücüye toplam 859 bin 290 TL ceza kesilirken, bir çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 465 aranan şahıs yakalandı.

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik kentin 20 noktasında yapılan şok uygulamalarda, eksiklikleri tespit edilen 114 motosiklet sürücüsüne 859 bin 290 TL idari para cezası uygulanırken, bir çalıntı motosiklet ele geçirildi, 5 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla motosikletlere yönelik 20 farklı noktada 80 ekip ve 250 personelin katılımıyla sabit ve seyir halinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, bin 674 motosiklet kontrol edilirken, bir çalıntı motosiklet ele geçirildi, 5 motosiklet trafikten men edildi, hacizli 3 motosiklet de yakalandı. Eksiklikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine 859 bin 290 TL idari para cezası uygulandı. Bir şüpheli şahıs hakkında da 'resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 465 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa trafik mersin Hukuk

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