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Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama: 1 Milyon Lira Ceza

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Mersin'de yapılan şok uygulamalarda, 4 bin 196 motosiklet kontrol edilerek 1 milyon 60 bin 221 lira para cezası kesildi, 18 motosiklet trafikten men edildi.

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik şehrin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda, kusurlu bulunanlara 1 milyon 60 bin 221 lira para cezası uygulanırken, 18 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların veya araçların yakalanması amacıyla motosikletlere yönelik şok uygulama yapıldı. Şehrin 63 farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 196 motosiklet kontrol edilirken, 18 motosiklet trafikten men edildi, hacizli yakalamalı 1 motosiklete de el konuldu. Eksikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine ise 1 milyon 60 bin 221 lira idari para cezası uygulandı.

Kontrollerde ayrıca 5 bin 735 şahsın GBT sorgusu yapıldı, aranan 3 şahıs yakalanırken, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa trafik mersin Hukuk

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