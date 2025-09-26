Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 23 Ağustos 2025 tarihinde meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 23 Ağustos 2025 tarihinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu SSK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Necmettin Şahbaz direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Ağır yaralanan Şahbaz, önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
