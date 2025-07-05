Mersin'de Motosiklet Kazasında Doktorun Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Mersin'de Motosiklet Kazasında Doktorun Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı
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Mersin'de motosikletle bariyere çarpan Yahya Yıldız ağır yaralanırken, yoldan geçen doktor Ercan Özyıldırım hemen müdahale etti. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi ve yoğun bakıma alındı.

Mersin'de motosikletle bariyere çarparak ağır yaralanan gence, ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahya Yıldız idaresindeki 33 DLB 57 plakalı motosikletle, bariyerlere çarpıp yere savruldu. Bacaklarında kırıklar oluşan sürücüye yardım için vatandaşlar ve o sırada olay yerinden geçen uzman doktor Ercan Özyıldırım koştu. Sağlık ekipleri gelene kadar doktor Özyıldırım, yaralı ile ilgilendi. Daha sonra yaralı, gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız yoğun bakımda tedaiye alındı.

Kazayla ilgili bilgi veren Doktor Ercan Özyıldırım, hekim olduğu için kazayı görür görmez aracını kenara çekerek müdahalede bulunduğunu, hastanın kırıkları ve kanaması olduğunu söyledi. Kendisinin hızlıca müdahale ederek yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ettiğini anlatan Özyıldırım, bu durumun hekim olarak hem vazifesi olduğunu hem de insan olarak vicdanı sorumluluğu olduğunu kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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