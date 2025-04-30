Mersin'de Motosiklet Kazası: Takla Atan Sürücü Yaralandı

Mersin'in otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atarak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir halinde olan otomobilin sürücüsü dikkatsiz şekilde dönmeye çalışınca hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü hava da takla atarak yere düşüp yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN