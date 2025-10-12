Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazası: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Mersin'de Motosiklet Kazası: 2'si Çocuk 4 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2'si çocuk 4 kişinin olduğu motosiklete ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, motosiklette yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu Ş.U. idaresindeki 33 VDK 47 plakalı motosikletle, ara sokaktan çıkan G.K. yönetimindeki 31 MB 3218 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet savuruldu. Motosiklette bulunun 4 kişiden 1'i çocuk 3'ü yaralandı. Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
