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Mersin'de Motosiklet Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

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Mersin'de son bir haftada motosikletlerin karıştığı kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kentte, yoğun motosiklet kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralanmalar yaşandı ve sürücülere güvenlik kurallarına uymaları hatırlatıldı.

Motosikletlerin karıştığı kazalar saniye saniye kameralara yansıdı

MERSİN - Mersin'de son bir haftada motosikletlerin karıştığı bazı kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de bir çoğu maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları meydana geliyor. Mersin'de en çok motosiklet kazaları dikkat çekiyor. Kentte trafiğe kayıtlı yaklaşık 840 bin motorlu taşıt bulunurken bunların yaklaşık 250 binin motosiklet olduğu öğrenildi. Motosiklet kullanımının yoğun olması nedeniyle kentte her gün kaza meydana geliyor. Son bir haftada meydana gelen motosiklet kazalarından bazıları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza merkez Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ne yaşandı. Otomobilin çarptığı motosikletli yaklaşık 20 metre savruldu, o anlar görüntüye yansıdı. Son iki kazada merkez Akdeniz ilçesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. 4 yolun kesiştiği noktada motosikletlinin otomobile çarparak yere düşme anları yer aldı. Diğer kazada ise motosikletli bir sürücü yola çıkan bir çocuğa çarptı. Görüntülere yansıyan kazalarda yaralanan 1'i çocuk 4 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirildi.

Öte yandan yapılan uygulama ve denetimlere rağmen genelde motosiklet sürücülerinin tedbirlere dikkat etmediği belirtilerek can güvenlikleri için kurallara uymaları önerildi.

Mersin'de Motosiklet Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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