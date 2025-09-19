Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazaları Artış Gösteriyor

Mersin'de Motosiklet Kazaları Artış Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de motosikletli sürücülerin karıştığı feci kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Şehirde denetimlere rağmen kazaların devam etmesi dikkat çekiyor; son 8 ayda kasksız motosiklet kullanmaktan yapılan işlemler sürücülerin ihmalini ortaya koyuyor.

Mersin'de son birkaç gün içerisinde meydana gelen motosikletli sürücülerin karıştığı feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalardan birinde motosikletten fırlayan sürücünün arkasındaki şahıs kamyonetin üzerinde kaldı.

Mersin'de hem polisin hem de jandarma ekiplerinin sürekli denetim ile bilgilendirmelerine rağmen şehirde kazalar eksik olmuyor. Yaklaşık 850 bin taşıtın olduğu kentte, 230 bin civarında bulunan motosikletlinin kazaları da dikkat çekiyor. Ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalar nedeniyle son 8 ayda yapılan denetimlerde 61 bin 588'ine kasksız motosiklet kullanmaktan işlem yapılması sürücülerin ihmalini gözler önüne serdi.

O anlar kamerada

Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem araç sürücülerinin hatası hem de motosiklet kullanıcılarının dikkatsizliği nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Kazaların bazıları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O kazalardan biri Merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yaşandı. Hızla gelen motosikletin, ara yoldan çıkan kamyonete çarpmasıyla meydana gelen 2 kişinin yaralandığı anlar görüntülere yansıdı. Kazada fırlayan motosiklet sürücüsünün arkasındaki şahsın kamyonetin üzerinde kalması ise dikkat çekti.

Bir başka kaza ise Merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sağ tarafa dönen minibüs, yandan gelen motosiklete çarparak sürücünün düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Son kaza ise Merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 38. Cadde'de yaşandı. Caddede seyreden motosikletliye arkadan gelen minibüs çarptı. Motosiklet takla atarken sürücü yaralandı.

Görüntülere yansıyan kaza anları sürücülerin dikkatsizliklerini ortaya koydu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Bu balık değil başındaki taş satılıyor! Üçe beşe bakmadan alıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.