Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler

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Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Baba ağır yaralandı, eşi ile kızı kazada hayatını kaybetti Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

- Baba ağır yaralandı, eşi ile kızı kazada hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bilgeç kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklete eşi Nasibe Bilgeç ve kızı Yağmur Bilgeç'le bindi. Düğüne gittikleri öğrenilen aile Silifke istikametine seyir halinde iken ana yolda arkalarından gelen Kamil Kavun'un kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Nasibe Bilgeç ile kızı Yağmur Bilgeç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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