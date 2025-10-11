Mersin'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Haberler

Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün savrularak yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir halinde olan Y.Ç. yönetimindeki 33 AFE 721 plakalı otomobil sola dönüş yaparken karşı istikametten gelen A.A.G. yönetimindeki 33 AZG 071 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
