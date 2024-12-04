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Mersin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Mersin'deki bir sitede kasklı iki hırsız, güvenlik kamerasına yansıyan anlarla bahçede park halindeki motosikleti çaldı. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Mersin'de bir siteye giren hırsızlar, bahçede park halindeki motosikleti çaldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde siteye giren bir kasklı 2 şüpheli, site sakinlerinden birine ait motosikleti çalarak kaçtı. Sahibinin motosikletin olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 2 şüpheliden birinin sitenin kapısından atlayarak bahçeye girmesi, diğerine kapıyı açması ve motosikleti soğuk kanlılıkla çalmaları yer aldı.

Bunun üzerine olay güvenlik güçlerine bildirilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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